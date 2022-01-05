針對有多名員工投訴媒體，被公司強迫認股，董事長還發信給全體員工表示「有無參與員工持股信託，將列為未來升遷主管與外派職缺申請的重要參考指標。」陽明(2609)指出，主要是再次推廣持股信託鼓勵員工加入，也只是作為高階經理人參考指標，並無金額多寡限制，應無造成同仁壓力。

今天傳出陽明員工過去曾經多年參與的持股信託都賠錢，董事長卻發信要求員工參加員工持股信託，並列為未來升遷參考考標。陽明澄清表示，公司目前有員工持股信託與員工福儲信託兩項制度，分別依同仁提撥金額公司在持股信託額外加碼30％，在福儲信託額外加碼20％，且福儲信託可由同仁自由選擇投資標的，均是基於鼓勵員工長期投資與儲蓄而設立。

該公司2021年底通告，主要是再次推廣持股信託給同仁瞭解，鼓勵員工加入，同時僅作為高階經理人參考指標，但均無金額多寡限制，應無造成同仁壓力。

陽明也表示，公司有完整的內部溝通管道並設置董事長信箱，先前同仁反映至董事長信箱事項均陸續處理，亦鼓勵同仁透過內部管道反映與求證。