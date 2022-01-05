本身是賽德克族原住民的孔約姿，曾有照顧長輩的經驗，深知照顧技巧需要專業的訓練，加上看見長照是未來的趨勢，報名參加新北市職業訓練中心的照顧服務員職業訓練課程，目前已成為一名優秀的照服員。去年雖遇疫情影響，期間收入縮水，仍不減她對照服工作的熱情，她說：「他們給我的回饋及笑容，就是工作中最大的成就感。」

新北市勞工局表是，因應長照2.0照護人力需求，職訓中心近年積極辦理「照顧服務員專班」，除提供學員103小時訓練時數外，更於訓後協助媒合就業，以達「訓用合一」的目的。

孔約姿原在工廠擔任作業員，礙於身體無法長時間維持同一個姿勢，且需要常常輪班，無法照顧小孩，因此萌生轉職念頭，考量照服員工作彈性、收入可比作業員高，加上之前有照顧長輩的經驗，於是報名參與照顧服務員職訓課程。

她說，在新北職訓中心學習到許多專業的照護技能，包含如何與被照顧者保持良好互動？對於失能者的身體照顧，如何減緩被照顧者不適及避免自己受傷，這些看似小細節的動作，其實都是訓練累積而成的專業，整個訓練課程讓她受益良多，完訓後參加職訓中心安排的就業媒合，順利地投入照服產業。

勞工局長陳瑞嘉表示，辦理職業訓練目的就是為了幫助失業者及在職勞工增加職業技能，在就業的路上更加順利，就像孔約姿參加職訓後立即就業，照顧別人的同時也造福自己的人生，打造出屬於自己的職涯道路。

勞工局說，今年度職前訓練課程及證照輔導課程已陸續於「新北勞動雲－職訓補給站」網站公告，歡迎有興趣的勞工朋友可至網站瞭解課程資訊及線上報名，或電洽（02）89692150諮詢。