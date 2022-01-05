長庚最新研究發現，每年冬天出生的嬰兒是較易發生髖關節脫臼而接受手術治療的族群，其中又以12、1月風險最高，而6、7月出生的嬰兒手術發生率最低。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

1999-2010年各月份嬰兒髖關節脫臼手術發生率。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

天冷把嬰兒包緊緊，當心髖關節脫臼！長庚最新研究發現，每年冬天（11-2月）出生的嬰兒是較易發生髖關節脫臼而接受手術治療的族群，其中又以12、1月風險最高，超過千分之0.7，而6、7月出生的嬰兒手術發生率最低，不到千分之0.3，顯示冬天發生率是夏天的約2倍。該研究成果並已發表在骨科頂級期刊「Journal of Bone and Joint Surgery」。

林口長庚醫院兒童骨科主任張嘉獻、台北長庚醫院骨科助理教授李偉群醫師與台北醫學大學台灣考科藍中心教授郭耿南根據健保資料庫進行世代研究，從1296筆脫臼手術資料中發現，每年冬天（11-2月）出生的嬰兒是較容易發生髖關節脫臼需要手術治療的族群，其中以12月及1月出生者風險最高，超過千分之0.7；相對的，夏天6月及7月出生的嬰兒手術發生率最低，不到千分之0.3。

張嘉獻表示，嬰兒出生的前4個月是髖關節快速發育期，大腿被拘限在伸直或靠攏的姿勢，會妨礙發育導致脫臼，這種狀況又以冬天最常見。嬰兒髖關節發育不良是健康的隱形殺手，早期症狀不明顯，但拖到1歲多演進到脫臼、長短腳、跛行才發現，都需要麻醉下手術復位，才能避免長期的運動困難及髖關節退化疼痛。

近20年來，台灣由於兒童保健政策以及父母對於新生兒篩檢的重視，髖關節發育不良大多經早期診斷、吊帶治療而恢復正常，因晚期診斷、脫臼而需要手術治療的發生率已逐年減少。然而，出生季節對髖關節發育的影響力，在2000年至2010年間仍持續發生，不因公衛政策及照顧品質的提升而改變。張嘉獻表示，該現象顯示我們可能忽略了什麼，除臀位產、家族史、羊水過少、女嬰有較高的罹病可能之外，還需加入冬季出生這個好發因子，以避免晚期診斷的脫臼發生。

張嘉獻舉例，過去北極圈民族及北美印地安人習慣將嬰兒綁成直立狀態，髖關節脫臼發生率很高，非洲馬拉威婦女習慣將嬰兒揹在背後做農事，結果脫臼病例很少。氣候會直接影響穿著，氣溫低時長輩會給嬰兒包很多層，自然就限縮了大腿活動，造成關節發育不良，脫臼手術的病例增加。

另一有趣現象是，出生後3個月內的平均氣溫對於手術發生率有最高的相關性，比出生當月氣溫的影響力還大。李偉群說明，這是因為髖關節發育相當受到後天照顧的影響，台灣11月均溫22度，3月均溫20度，但11月出生的嬰兒卻有較高手術率（千分之0.64），原因在經歷12至2月這3個月的低溫，被裹得緊緊，髖關節脫臼的風險就上升，而3月（千分之0.41）出生的嬰兒，也許出生時氣溫低，但經歷4到6月3個月氣溫回暖，越穿越少，大腿可自由踢動，髖關節脫臼的風險就下降。

李偉群表示，要改善冬天出生嬰兒的髖關節脫臼手術發生率，有3件事可以做。首先是以社群媒體或報章雜誌教育家長，即使氣溫低也不要把嬰兒大腿包緊裹直，應確實將大腿擺在彎曲外展的姿勢，醫師診視嬰兒時也要注意穿衣物的方式。另外，還沒脫臼的髖發育不良不易由徒手檢查出，政策上也應適度放寬髖關節超音波執行的條件，避免遺憾發生。