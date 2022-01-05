冬天想要保溼，又怕厚重黏膩的質地，這時最適合的產品就是質地較清爽的乳液，Whoo后、DEW、Abib、CHIC CHOC、ROUND LAB推出的5款乳液，清爽好吸收，養出彈潤、滑嫩的好膚質。

▍1.Whoo后還幼平衡乳

韓國頂級保養品牌The history of Whoo后，今年冬天推出「還幼平衡乳」，推薦與同系列新品「還幼平衡露」搭配使用。「還幼平衡露」採用與肌膚脂質膜相似親膚成分，輕抹於肌膚即化為清爽水狀凝露，將豐富水分滲入肌底，增進角質層的保濕力；「還幼平衡乳」以富有彈力乳狀劑型，蘊含上等白木耳多醣體，為肌膚增添彈潤滑嫩感，締造光滑彈力逆齡童顏。

接續以還幼平衡露與還幼平衡乳先後搭配還幼平衡養護按摩，由內而外全面活化，為肌膚建立健康平衡。（邱映慈攝）

▍2.DEW保濕全能白乳

DEW今年冬天全新推出的保濕全能白乳是一款相當適合疫情期間使用的全效商品，用途多，除了一般乳液的保溼用途，也可以用於男性刮鬍後舒緩保濕，也可用於卸除淡妝，成分添加19種天然精油，融入居家氛圍，清新的草本香調讓人使用時非常放鬆。

DEW保濕全能白乳適合全家人使用。（圖／品牌提供）

▍3.Abib純淨白平衡輕盈乳液

細緻的平衡乳液，富含礦物質，幫助肌膚恢復油水平衡，一年四季皆可使用，雖然質地清爽，但是潤澤感依然不馬虎，添加夏威夷純淨海洋深層水、白羽扇豆及玻尿酸，為敏感肌簡單保濕、恢復潤感。質地輕盈易吸收，使肌膚恢復平衡，持久保濕。

Abib純淨白平衡輕盈乳液成份簡單安全，通過低敏測試，適宜四季日常早晚保養使用。（圖／品牌提供）

▍4.CHIC CHOC花萃保濕乳

CHIC CHOC推出全新「花萃保濕乳」，蘊含輕盈舒爽的保濕質地，能在肌膚上自然形成保濕呵護膜，保濕液能快速滲透肌膚深層，賦予肌膚柔潤與光澤。提升肌膚活力與煥然一新，保持肌膚油水平衡。特別針對為乾燥的肌膚進行調理、不平滑的角質層都能得到潤澤。使用的同時，散發甜蜜花香氣息。

CHIC CHOC花萃保濕乳平時可在化妝水後薄塗，在肌膚感到特別乾燥時，也可厚敷使用。（邱映慈攝）

▍5.ROUND LAB獨島1025深海舒緩乳液

來自韓國的ROUND LAB，尤其是獨島1025深海舒緩系列，在韓國一直擁有好口碑，尤其是品牌的明星商品「冠軍水乳」深海舒緩乳液，連續蟬聯3年各大美妝榜，3重舒緩因子、16種天然成分，無論單擦或濕敷都適合，質地清爽卻有足夠的保濕力，不黏膩的質地連男性都能接受。