Omicron病毒入侵台灣，台北市防疫旅館3人群聚，出現首起Omicron本土個案，又有桃園機場清潔人員也驗出Omicron，疫情如何變化引發各界關注。對此，台北市副市長黃珊珊坦言，接下來壓力只會越來越大，但要對抗病毒，只有一個訣竅。

黃珊珊今（5）日在臉書表示，因應大批入境國人，台北市政府整備所有資源確保市民安全，聯合醫院忙著設立大佳河濱公園的「快速篩檢車來速」，對於居家檢疫的民眾，可以直接搭乘防疫計程車進行不下車的快速篩檢，減少到醫院採檢的傳染風險，而這個服務會一直到2月28日。

面對傳染力強大的Omicron，全世界都大受影響，台灣也無法置身事外。黃珊珊說，現在回國的人眾多讓防疫旅館承受巨大的壓力，台北市有全國最多的防疫旅館，135家總數超過12000多間房間，壓力可想而知。日前一家防疫旅館發生3例確診案例，經過專家檢視通氣排風設置確實不佳，所以台北市政府決定停止該防疫旅館資格，在未改善以前不得再收住檢疫旅客。

黃珊珊坦言，接下來這股壓力只會越來越大，她每天忙著檢查防疫旅館、召開精準疫調會議討論境外移入的個案、整備所有機關的備援人力、醫院量能與備援旅館，也因為有去年5月的經驗，讓她學會如何面對病毒，其實只有一個訣竅，就是「速度」，找到感染源，快速匡列隔離阻斷傳染鏈，就是要跑得比病毒更快，讓病毒傳不出去。

而市民可以做的，黃珊珊說，就是打第三劑疫苗、戴口罩、社交距離、勤洗手，這些最重要的事。她並喊話，「準備好就無所畏懼」，讓我們一起努力，雖然這病毒很難纏，但是我們已經打了兩年的勝仗，這一次，我們也一定可以拿下勝利！