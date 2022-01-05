喝咖啡、博好筊，洋洋「神氣」迎接2022的到來，cama cafe推出吉祥富貴、財運滾滾的新年禮盒「cama cafe 媽祖保庇開運咖啡禮盒」，標榜每一包咖啡都是聖筊的祝福，祈願所有消費好朋友，在新的一年事事如意、身體健康。禮盒售價新台幣700元，新春保庇優惠價650元，cama cafe會員優惠價600元，全台限量發售。

2021年台灣經歷疫情衝擊，經同島一命全民抗疫突破逆境。為祈求2022年美好光明，朋友的祈願都可獲得恩允，如有神助，cama cafe與大甲媽祖福氣再續前緣，推出第二彈「cama cafe 媽祖保庇開運咖啡禮盒」，以博出「聖筊」的設計概念，賜予吉祥象徵。無論是春節贈禮或自用，都很「神氣」。

cama cafe禮盒組內含20包「春日非洲精選」濾掛咖啡，由品牌CQI Q Grader咖啡評鑑師杯測與SCA認證烘豆師監製。風味有砂糖橘的溫柔酸味，甜感飽和，入口品嚐得到輕盈的白花、蜜李與青梅香氣，中後段擴散出紅糖的餘韻，細緻且悠長，相當適合搭配傳統台式糕餅一起享用。cama cafe更同步設計媽祖保佑「聖杯」熱飲杯，標榜新春期間杯杯咖啡是聖杯，杯杯心想事成。還有cama cafe品牌吉祥物Beano元寶聚財紅包，大紅燙金設計，大方實用每份3袋入售價49元，消費滿額750元，即可以15元加購。