女星熊熊（卓毓彤）擁有G罩杯上圍被封為「美胸女神」，揮別私密片外流風波後，積極經營YouTube頻道，自然不做作的個性，IG有近80萬粉絲追蹤，近來上節目透露遇到不少綠茶婊，像是有位閨蜜不僅用高跟鞋蹭男友私密處，甚至擠奶不關門，刻意要給男友看，讓她氣到翻臉。

熊熊上節目《媽媽好神之俗女家務事》，透露閨密傻眼行徑，她表示對方男友開了工作室，由於需要藝人宣傳，二話不說答應免費拍宣傳照，更在女方知情下互加聯絡方式，方便公事上聯繫，由於閨密男友選出10多張宣傳照，但熊熊希望只用4、5張就好，便直接跟男方聯絡討論，未料此舉觸怒閨密，對方隔天在臉書發文：「如果跟妳自稱閨密的人，私底下跟妳男友聯絡，那這是怎樣？」對此，熊熊氣到直接爆料：「之前我跟男友交往時，她用高跟鞋蹭我男友下體，我都沒生氣了」。

女星熊熊擁有G罩杯上圍被封為「美胸女神」。（beargenie IG）

此外，熊熊更爆料閨密有時住她家時，會直接穿著小可愛問男友是否很胖？未料有次男友希望她轉告閨密「妳可以叫妳朋友，晚上半夜擠奶時要記得關門」，這讓她憤憤不平表示：「她擠奶不關門給我男友看，我只是傳個照片而已，她就昭告天下，講得我好像是bitch一樣」，後來得知她（熊熊）當時拍宣傳照，不是穿內衣就是比基尼跟對方男友聊天，才成為此事的導火線。

熊熊揭閨蜜私下誇張行徑。（媽媽好神之俗女家務事Youtube）

熊熊日前透露從小期望能在35歲前結婚生子，但現年35歲的她感情狀態還是單身，更自嘲感情路上都是遇到渣男，只差沒和殺人犯交往，由於害怕變成高齡產婦，不久前還特地跑去凍卵。