搭公車打翻飲料是常有的事，但不生氣還默默整理的司機卻難得一見，一名女網友表示，昨天（4日）下午朋友搭公車時打翻抹茶拿鐵，趕緊向司機自首道歉，司機不但沒責怪她，還安慰她說沒關係，更趁著公車停紅燈時，拿自己的開水沖地板，把地板拖乾，讓朋友超感動，託原PO發文感謝司機。

一名網友在臉書社團「我們是新店人！！好山好水，就是愛新店」表示，朋友4日下午5點搭乘新店客運650路線（基隆路幹線），不小心在公車上打翻抹茶拿鐵，導致公車後半部的地板都是飲料，旁邊的女乘客看到後，趕緊拿出所有衛生紙幫忙擦，而她也趕快將杯子撿起來，跑去跟司機道歉。

司機聽到飲料打翻後，先是苦笑一下，不但沒生氣還反過來安慰原PO朋友，更在下個紅燈時，拿出2大瓶像是自己要喝的水，跑到公車後面倒在地板上把抹茶拿鐵沖掉，接著將車底傾斜，讓髒水流出去，又在下個紅燈拿出拖把，20秒拖乾地板，一點也沒耽誤到其他乘客時間。

原PO朋友說，司機在清理時，她不停在旁道歉，司機還一直安慰她沒關係、沒事，連旁邊的阿姨看到也說，「要是別的司機，早就破口大罵了」，讓她感動不已「新店客運650，車號KKA2553的司機大哥真的心好，專業又能臨機應變！」

對此，網友看完後紛紛留言：「難能可貴的溫馨故事！司機好讚」、「司機人好又懂變通，真棒」、還建議原PO朋友可以打電話去新店客運謝謝司機，相信對方會很開心。