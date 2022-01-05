民進黨積極推動新竹縣市合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘已提出《地制法》修正草案，並規畫立法院臨時會於內政委員會處理，引發在野黨反彈。柯建銘今表示，竹竹合併議題，應該朝野坐下來好好討論，已經確定無法在本會期表決，國民黨到底在怕什麼，不要連議事程序、規則都不懂，整天活在恐懼中。

柯建銘指出，國民黨主席朱立倫上周表態不反對竹竹併，只要財務規畫好就好；國民黨立委林為洲也講過，新竹市長林智堅不參選，他就推動《地制法》修法，並要成立大新竹合併推動委員會，結果現在林智堅宣布不選，林為洲卻沒有動作，難道是講假話。

柯建銘逐一點名三個在野黨，柯建銘批評，時力稱大陸只有十都，台灣已經有六都，怎麼可以再有第七都，時力忘記一邊一國，什麼時候時力奉行中華人民共和國的憲法，實在很墮落。

柯建銘說，民眾黨反對竹竹合併理由莫名其妙，既然只是害怕林智堅當選；國民黨則是內部矛盾，一旦竹竹合併升格，議員席次減少，鄉鎮市長沒得選，這不是朱立倫能夠擺平的事情，所以現在牽扯是因人設事。

柯建銘強調，竹竹合併依舊是深藍地區，對民進黨而言是非常艱困，並非很好選，出發點是為了大新竹未來要面對的挑戰，這是時代使命。

至於在野黨認為，竹竹合併升格前，要優先處理《國土規劃法》、《財政收支劃分法》、《地制法》等修法，柯建銘質疑，2010年六都至今有去修這些法嗎？為什麼現在新竹縣市要談合併升格，就提出要修這些法，邏輯矛盾。