香港文匯網報導，北京市政府新聞辦公室主任、2022北京新聞中心主任徐和建今天（1月5日）在北京冬奧組委總部表示，目前2022北京新聞中心記者註冊報名工作正在有序推進，截至2022年1月5日8時，在短短的十天裡，已有約1200名記者申請註冊報名。

徐和建表示，為滿足廣大媒體記者需求，借鑒以往奧運會媒體服務慣例，北京市於2022年2月1日至20日期間，在北京國際飯店會議中心設立2022北京新聞中心。據初步預計，2022北京新聞中心整體接待規模為2000人，記者實行開放式管理。

2022北京新聞中心主要服務於2022年北京冬奧會非註冊但具有正式記者身分的媒體從業人員，考慮到當前國際疫情形勢依然嚴峻，為確保北京冬奧會順利召開和城市安全，2022北京新聞中心接待原則為非必要不邀請臨時來華記者，以常駐京外國記者為主；非必要不邀請港澳台臨時來京記者，以駐點記者、駐內地記者為主；國內媒體以中央媒體為主，按一定比例邀請地方媒體記者。

徐和建表示，考慮到冬奧會期間，世界疫情形勢依然嚴峻，為方便記者在2022北京新聞中心安全工作，根據中心需持中心證件、健康寶、行程碼綠碼和48小時核酸檢測陰性證明的防控要求，北京方面在中心運營期間，將在北京國際飯店為記者專門設立核酸檢測點，憑中心證件可進行免費核酸檢測，為中外記者防疫安全提供重要服務保障。

徐和建預告，「在2022北京新聞中心我們還為大家準備了一些『驚喜盲盒』，希望大家屆時到2022北京新聞中心親自體驗這份喜悅。」

徐和建提醒，2022北京新聞中心記者註冊報名工作將於2022年1月10日截止，希望關注中心但尚未完成註冊報名申請的記者，抓緊時間登錄2022北京新聞中心官網（www.2022bmc.cn），進行註冊報名。