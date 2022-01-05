LED整合大廠富采(3714)2021年受惠於Mini LED需求強勁，2021年前三季每股賺2.56元優於預期，展望今年隨著Mini LED需求續強，公司也持續增產，將可望帶動今年營運持續向上。

富采2021年公司正式成立，受惠紅光LED需求暢旺及Mini LED應用快速成長，全年營收及獲利表現均優於預期。展望今年，市場看好Mini LED需求仍強勁，富采公司也預計2022年第二季有Mini LED新產能將到位，將再提升Mini LED產能約5成，挹注今年營運成長動能。

展望短期營運，2021年第四季受到消費型產品需求下滑，但Mini LED拉貨動能仍強，與車用均可相對持穩高檔，Mini LED與高階紅光部分持續滿載，第四季營收預估相較第三季不會超過二位數字的下滑，全年仍將交出優於預期的成績單。

展望今年，隨著Mini LED應用可望更多，加上紅光及感測需求預估續強，以及公司持續擴產，法人看好富采2022年營收仍有兩位數的成長力道，獲利也將同步持續增長。

晶電2021年第三季的mini LED占營收比重已超越三成，至於mini LED占整體富采已逾二成。富采先前表示，Mini LED占富采營收占比3成的目標暫未達成，主要是客戶稍有延期，但占比仍明顯高於兩成，且對今年看法都還算樂觀。

富采2021年第三季營運續揚，單季營收103.29億元，季增10.3%；毛利率24.8%，季增2個百分點；營益率10.2%，季增3.4個百分點；稅後淨利12.96億元，季增約85.2%，每股盈餘1.91元。2021年前三季稅後淨利17.37億元，每股盈餘2.56元。