賓士（Mercedes-Benz）透過網路向全球發表一款號稱史上最強的電動車－VISION EQXX概念車，採用全新先進電動動力系統，搭配極簡流線型設計、先進空氣力學，開發出僅有0.17cd風阻係數的車身設計，藉由F1賽車輕量化車架技術，搭配縮小電池體積及重量，整體車身僅1750公斤，更創造單次充電後最高行駛里程超過1000 公里的驚人續航力；車艙內，儀錶板到整個中控台使用一體成型的47.5吋8K螢幕，打破傳統車室設計。

Daimler AG及Mercedes-Benz AG董事會主席兼執行長Ola Kallenius表示：「賓士團隊僅以短短一年半內打造出前所未有最高效能的車款VISION EQXX，單次充電後的純電續航力可超過1000公里，創造超高續航力，更可將此技術運用於小型車款，進而實現賓士對未來電動車的想像。」

台灣賓士表示，VISION EQXX有三大特色，特色一：高效續航，運用F1賽車技術打造出一輛以長途旅程為開發起源的VISION EQXX。車體結構使用全新電車平台，搭配賽車化車身設計，加上輕量化材質使用，整體車身僅1750公斤。此外，透過不斷精進空氣力學技術，讓VISION EQXX以0.17cd的超低風阻係數傲視群雄，在模擬實際交通情況下，更實現每度電行駛9.65公里的成就，單次充電後最高行駛里程超過1000公里，創造超高續航力。專為VISION EQXX設計的電池以更小、更輕體積，獲得更大、更高效電容量；在多項軟硬體和車頂太陽能電池板協助之下，相較主流電動車75％電能效率，VISION EQXX電能效率來到95％，藉由強大電池工藝、領先群雄的空氣力學科技、輕量化材質及流線型外觀設計，打造史上前所未見的超高效能表現。

特色二：結合集團各項科技結晶 永續的奢華體驗。新車不僅是具有突破性能源效能，VISION EQXX特別選用碳足跡極少的輕量化材料，在汽車領域上更是首次應用AMsilk所發明的生物技術，將可生物降解的純植物絲絨導入車門把手上；挑選竹纖維編織作為地毯材質，對生態的負擔降至最低。透過全面優化使用者介面，導入汽車產業未曾有過的視覺效果於數位螢幕，採用橫跨兩側A柱達47.5吋的8K高解析度單一面板，提升感官極致享受，搭配創新的星雲AI智能科技，能根據不同的駕駛需求改變形狀並時刻照顧車上乘客。

特色三：電動車新契機 未來量產車基石。VISION EQXX的許多功能及技術已被運用於量產電動車的生產研發規劃，預計會使用於賓士下一代MMA電動車架構的中小型車款中。