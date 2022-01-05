今年CES展，高通（Qualcomm）宣布將與微軟（Microsoft）共同開發量身打造的Snapdragon擴增實境（AR）晶片，用於微軟AR智慧眼鏡，推動微軟進一步擴張元宇宙（Metaverse）生態系統。元宇宙聲量在今年的CES展上再被推升。富邦元宇宙（00903）ETF擬任經理人王辰方表示，目前元宇宙還處於初步發展的階段，最大應用主要圍繞在遊戲產業，但在可預見的未來，社交活動將具主導地位，此外，隨著居家健身興起，未來健身也將可能從看著電視或跟著手機做，再進化到VR健身體驗，商務方面，有鑑於疫情干擾，遠距辦公已成為新常態，未來如何更順暢的簡報與交流，將是市場突破和成長的關鍵之一。

不論是在耶誕期間消費者對於Oculus程式的熱購，以及Meta或Roblox在遊戲世界與商務需要上的替身創作與互動，其相關虛擬實境技術的開拓與進展，因為疫情阻隔你我而架起藩籬的同時，這些技術的發展，也正在進行一場攻克此一圍牆的寧靜革命。儘管目前這些相關計畫的通用技術標準尚未敲定，2022年預計將會有越來越多元宇宙相關的商業應用正枕戈待旦準備出發上路。

王辰方認為，雖然目前大家對於元宇宙的終端應用相對陌生，但虛擬實境實務上的應用已相當普遍，如近年因疫情因素，工廠設備的技術人員無法像過去來往各個國家，無法即時處理並維護客戶方的硬體設備，透過虛擬實境應用，技術人員可遠端且以更易理解的方式指導客戶自行維修等；此外，透過虛擬實境應用，醫學院的學生也可以在無風險的環境中，模擬開刀和解剖流程，可有效提升醫學院學生的教學品質和實務臨床經驗。虛擬實境和擴增實境的市場潛在成長性也相當可觀，據PwC資料顯示，預估到2030年AR/VR對全球GDP貢獻可達1.5兆美元，2021年至2030年的年複合成長率高達30%。

富邦元宇宙（00903）ETF看準元宇宙的投資新商機，本周五（7）日將開募。