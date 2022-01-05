去年車市回溫，經濟部今數據指出，去年車市在政策助威加上遞延買氣下，預期去年全年汽車零組件產值將轉為正成長。

經濟部數據指出，去(110)年前10月汽車及其零件業明顯增產， 110年在貨物稅補貼政策延續，以及疫情遞延之購車買氣湧現，加上歐美陸續解封帶動汽車零件需求回溫下，去年累計前10月產值3233億元，年增率達21%，受惠經銷商冬季銷售競賽提前於11月開跑，加上預期車價調漲刺激民眾購車意願，預期去年全年產值將轉為正成長。

經濟部表示，去年車市買氣活絡，汽車業前10月產值年增21.5%，去年受惠貨物稅補貼延續，以及疫情激勵物流業需求顯著成長，帶動車市買氣活絡，前3季均為二位數正成長，惟在比較基數逐步走高下增幅呈縮小態勢，併計前10月產值年增加21.5%。

另外，去年前10月進口車受到晶片荒及船運塞港影響供應，消費者轉為購買國產車，推升轎車產量達14萬輛，年增加2.1萬輛、幅度為17.7%；受惠重型柴油車五期排放標準於110年8月底停產前的搶購潮出籠，以及物流業帶動貨車需求，致貨車及客貨兩用車生產8.7萬輛，年增加1.4萬輛、幅度為19.7%，整體汽車去年前10月生產量22.9萬輛，年增18.6%，表現亮眼。