3日傍晚於台灣東部海域發生芮氏規模約6.0地震，初步調查確認各廠並無重大機台損害，生產方面正常運行，實際影響有限。研調機構TrendForce目前對2022年第一季DRAM價格預測維持約8~13%的季跌幅。

南亞科(2408)即將公布2021年12月營收，去年第四季產業調整，產品價格轉跌，預計公司12月單月營收仍在相對低檔。

DRAM廠南亞科隨著2021年第四季DRAM產業步入修正期，但預料修正是短期以及修正幅度不大；先前預測今年首季可能回穩也可能持續修正。

由於台灣DRAM與晶圓代工廠區大多集中於北部與中部，經TrendForce初步調查確認各廠並無重大機台損害，生產方面正常運行，實際影響有限。

DRAM方面，台灣占全球產能約21%，包含台灣美光晶圓科技（MTTW）、南亞科技以及其他較小型廠房的綜合產出。

DRAM產業展望方面，TrendForce指出，部分終端的需求因長短料況改善而有淡季不淡的支撐外，近期來自中國西安受疫情導致的封城也引發市場對供給面的隱憂，使得現貨價格連日走揚，該現象於DRAM類別較NAND Flash更加明顯。

TrendForce目前對2022年第一季DRAM價格預測維持約8~13%的季跌幅，但由於上述因素將隨時牽動採購行為的改變，因此後續實際合約價發展將持續觀察更新。DRAM現貨市場部分，1月3日地震發生日仍值中國假期期間，大部分現貨交易商未有積極動作，地震對其是否產生激勵有待日後更新。