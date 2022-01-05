戴姆勒集團在周二稍晚指出，已經告知賓士車主，車輛存在技術缺陷，可能會導致火災；並補充表示，由於缺乏所需零組件，目前仍無法進行大規模修復。

戴姆勒說，問題在於冷卻劑泵可能出現外洩，從而導致可能的部分零組件過熱。

該消息首先被德國媒體畫報在周二所揭露，該報刊出戴姆勒要寄給全球80萬名可能受影響的賓士車主的信件影本，指出不排除車輛有火災的風險。戴姆勒在周二稍晚證實了該報新聞報導。

戴姆勒說，由於修復該問題所需的部件的欠缺，目前暫時無法進行召回行動，但是一旦部件到位，將立即啟動召回。

聲明指出，受影響車輛應該以特別謹慎方式駕駛，並將車輛使用降到最低。

但是戴姆勒沒有證實新聞指稱的，有80萬名車主受影響。

公司在一份聲明中表示，受到召回影響的車輛所有者應該立即聯繫最接近的賓士汽車服務夥伴。

受影響的汽車型號包括部分GLE/GLS(167平台)、C系列(205平台)、E系列(213平台)、S系列(222平台)、S系列(223平台)、E系列雙門/敞篷(238平台)、GLC(253平台)、CLS(257平台)，和G系列(463平台)。

據了解，第一波的修復工作可能在一月中或月底開始進行。

該事件對戴姆勒股價衝擊仍待觀察。在證實消息前，戴姆勒周二股價上升4.9%，報72.1歐元。