產業分析師表示，蘋果料將在2022年下半年發布一個配備三個顯示器和一個擴增實境（AR）傳輸模式的虛擬實境（VR）頭戴裝置。
Display Supply Chain Consultants（DSCC）出具報告指出，據悉蘋果的VR頭戴裝置將採用「創新的顯示器配置」，其中將包括兩個micro OLED顯示器和一個AMOLED面板，以支援VR和AR傳輸模式。
該產業分析公司並表示，日本索尼公司料將成為蘋果VR頭戴裝置所需之micro OLED面板的供應商。
索尼最近發表一款像素密度約為4000 PPI的4K VR顯示器。DSCC表示，這款顯示器可能是專為蘋果開發，並估算該顯示器的對角線尺寸為1.4英寸。
至於AMOLED顯示器，DSCC分析師認為該VR頭戴裝置的第三個顯示器應該會用於低解析度的周邊視覺（Peripheral vision）上，因為AMOLED顯示器對VR而言像素密度過低。
該產業分析公司並表示，這個顯示器配置雖然先進，但也代表其價格可能不會太親民，預料這個裝置的售價可能高達「數千美元」。
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