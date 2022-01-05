2022年「保險品質獎」評選結果公布，旺旺友聯產險獲消費者肯定，榮獲「最佳形象」、「最佳售後服務」兩項優等獎肯定。

「保險品質獎」是現代保險健康理財雜誌針對千大企業產險購買行為及滿意度問卷調查，藉由勾選率評比出千大企業最受推崇的產險公司排名調查，主辦單位並根據調查結果頒發「保險品質獎」，表揚優質的保險公司。

旺旺友聯產險表示，旺旺友聯產成立近一甲子時間，一直致力於經營穩健的顧客關係，並且十分重視顧客對產品與服務的滿意度，讓顧客對我們的品牌產生信賴，希望所有顧客選擇旺旺友聯的產品與服務後，都能感受絕佳服務體驗，以實踐品牌承諾。

旺旺友聯表示，該公司以同理心服務客戶，持續不斷提升與創新服務品質，不僅提供災害補償的保險服務，更朝向提供客戶全方位專業損害防阻服務，以有效降低的事故風險，提供客戶適當的風險管理及風險控制或改善措施，使客戶經營更安心穩定。另外，針對小型車禍事故，為讓保戶不錯失車禍當下的和解時機，於2021年推出「車禍現場小額賠款即時付款理賠服務」，針對雙方無爭議、理賠金額不超過新台幣1萬元的案件，一旦理賠人員在現場與對方談好、當場簽完和解書，該公司就可以將理賠款項，直接線上匯款給對方，理賠款項快速入帳可讓對方安心、提高和解意願，進而減少動用警力、研判、鑑定等的時間成本與社會成本，免除當事人處理後續繁瑣的理賠事宜。

旺旺友聯產險表示，在全體同仁的努力下，此次獲得最佳形象、最佳售後服務兩項優等，彰顯旺旺友聯多年來致力提供優質的保戶服務，獲得消費大眾的高度肯定。