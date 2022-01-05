2021年在大陸官方政策調控效應顯現，房企流動性收緊的同時去化壓力亦增大，造成業者業績衰退。中指研究院統計顯示，從公佈年度銷售目標的32家代表房企來看，2021年大陸房企銷售目標完成率明顯低於2020年，銷售額前三位的碧桂園、萬科、融創中國均未達標，發生債務危機的中國恒大完成率更是最低的。

報導指出，2021年大陸房企銷售目標完成率均值為90.1％，但碧桂園、萬科、融創中國的目標完成率分別是88.9％、78.5％和93.4％，且排名處中後部位置。其中，中國恒大完成率最低，首創置業倒數第二，兩者分別完成61.5％和68.3％。

路透5日報導，中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示，2021年大陸規模百億的房產企業銷售額平均增速為4.2％，遠低於2017年的36.9％，行業進入「降速求穩」階段的特徵明顯。

2021年大陸房地產市場風雲突變。展望2022年，分析師認為，保障房地產行業良性發展要求下融資等政策將邊際改善，但過去20多年快速發展週期將不復存在，市場或進一步下滑。

中國人民銀行日前召開2022年工作會議要求，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展。