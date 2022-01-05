知名網紅米砂（Misa）常討論私密話題，而有「老濕姬」的封號，大尺度的米砂近年轉拍成人片，當起影片監製，甚至在去年改編韓劇《魷魚遊戲》，推出攝成人版《鮑魚遊戲》爆紅，而昨（4日）是米砂公司的尾牙，身為老闆的米砂，相當照顧員工，甚至在台上嗨喊「1人發10萬」，出手相當大方。

米砂在2021年以成人片《鮑魚遊戲》爆紅，不只回本、還大賺3百萬，米砂並在去年底豪砸200萬買特斯拉，米砂在2021年可以說是名利雙收，而她昨晚出席公司尾牙時，米砂原本打算要給員工加碼，但出門卻忘記帶錢包，讓她直呼：「第一次尾牙就出包，還是我先跟員工借錢，再加碼給他們？」

米砂事後轉發多張尾牙照，同時，米砂也透露，她雖然受邀上台致詞，但她看到底下人山人海「直接把背好的壯烈台詞忘光」，米砂還自嘲是社交白痴：「完全不知道自己在講啥」，甚至抽獎抽到自己的名字，只好放棄還忍痛加碼，讓米砂直呼：「是誰把我的名字放進去陰我的」。

米砂IG限時動態全文。（圖／取材自米砂Instagram）

而到尾牙重頭戲「加碼」環節時，米砂疑似喝太茫了，直接豪氣大喊：「1人發10萬啦」，讓身旁的男友相當無奈，台下員工則嗨翻、狂喊萬歲，米砂把尾牙趣事用插畫方式分享在IG限時動態，讓人看了都很有臨場感。

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