林瑞陽和張庭近日傳出在大陸的公司因涉及傳銷遭查，26億台幣資金遭凍結，而他們夫妻倆被禁言後未再對此回應。不少網友見此便到林瑞陽前妻曾哲貞的微博留言，對此，曾哲貞昨(4日)首度回應不會落井下石後，今稍早則開嗆部分網友影響到她生活，「半夜還在留言」。

林瑞陽二婚娶了張庭後，夫妻倆近年在大陸事業順利，傳聞累積了近千億台幣身家，但他與曾哲貞的逝去婚姻仍常引發討論，2020年5月，曾哲貞曬出網友私訊罵她的截圖，回嗆：「事情過了這麽久，我有言語攻擊他們嗎？」之後更無奈說自己只想過平靜生活，不想一輩子脫離不了某某某前妻的頭銜，最後更開戰張庭，「是！她就是第三者，歡迎林先生和張小姐來告我」。

曾哲貞發文。（圖／翻攝自曾哲貞微博）

而如今，林瑞陽和張庭公司疑似出事，不少網友都湧到曾哲貞的微博寫下：「大仇已報了姐姐」、「你獨自撫養一雙年幼的兒女長大了，辛苦了」、「你前夫終於東窗事發了」、「過來報喜了！」。昨曾哲貞正式回應不會隨之起舞，因為深知現在的媒體只會帶風向，而她不想浪費社會資源，身為媽媽的她只想做好孩子的典範，不願意落井下石，未料這番回應仍讓部分網友不滿意，說：「你太善良了」、「你人太好了！」、「分手見人品」。

曾哲貞今午再度回應：「我了解你們的感受，但你們能理解我的感受嗎？你們只選擇愛看的發文」，並表示社會已經夠亂了，她才選擇只在微博簡單回應，更呼籲網友：「我的微博不是你們發洩情緒的地方」、「從28號開始到現在你們已影響我的生活（半夜還在留言）」、「我始終保持中立的立場」、「請各自尊重才是正確做人的基本原則」，粉絲表示：「真難，還要被攪進來」、「直接關留言功能吧，眼不見、心不煩」。