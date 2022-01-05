眾所矚目的武陵農場櫻花季將於2月12日至28日登場，預估最盛開時間為2月20日前後5天，武陵農場今日與交通部公路總局宣布花季的交管措施，今年起也將建立違規停車黑名單，被列入者未來將被禁止進入。

武陵農場櫻花季住宿今年同樣搶手，開賣5分鐘完售，露營區也在18分鐘內售完。副場長胡發韜指出，過去2、3年多為暖冬，櫻花花況較差，今年冬天比較冷，花苞有受到刺激，預估今年花況會是3年來最好的一年，盛開期落在2月20日前後5天。

今年武陵農場櫻花季總量管制，每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及1日遊遊客4200人。其中1日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性及行政院振興國旅方案，規劃平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

在道路交通管制上，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛，一律禁止進入；台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，櫻花季期間警方將嚴加取締。

胡發韜表示，以往農場只建立大型車違規停車黑名單，今年將透過監視器加強取締，並建立小型車違規停車黑名單，被列入者，未來將被禁止進入武陵農場。