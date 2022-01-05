南韓知名演藝圈夫妻檔Rain、金泰希，2017年結婚後共同育有2名女兒，對於私下生活一直十分低調，只有在代言廣告中才能看到兩人合體，幕後的甜蜜互動曝光也羨煞旁人。而近日金泰希的閨密李荷妮受邀演出Rain的新節目時，也意外爆料金泰希私下的真面目，以及與Rain當初交往時的狀態，引起熱烈討論。

李荷妮與金泰希大學時期，就因為同是首爾大學的高材生並加入同一個社團而變成好姊妹，至今已認識超過10年以上。而近日李荷妮近日登上Rain與盧弘喆所主持的旅遊實境節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》，也意外透露金泰希私底下真實的面貌。

李荷妮爆料，外表看似溫柔嫻靜的金泰希，私底下其實是一名喜歡各項運動的外向女孩，她們在大學時期便是在運動相關的社團認識；她與金泰希多年前前往歐洲7個國家租車旅遊時，金泰希還曾以時速200的速度，競速在國外的公路上，是個不折不扣的女飆仔。

而鮮少公開家事的Rain，聽完李荷妮的爆料後，也罕見透露當年兩人交往初期時的場景。他表示，兩人是在10年前拍廣告時第一次見面，那時候他在一旁默默觀察著金泰希，當導演要求金泰希將襪子脫掉時，她不像其他女星都會等造型師幫忙脫下，而是自己彎著膝蓋脫掉襪子，這一幕讓他相當吃驚因此對她產生好感，之後也開始主動聯絡，卻遭金泰希打槍了5次，因為當時人氣火紅的他，在網路上有各種謠言，直到後來他一一向金泰希解釋哪些消息是真是假，才讓金泰希卸下心房，接受他的追求。

李荷妮後來也補充表示，當時金泰希確實聽到很多傳言，Rain對待每個人又相當體貼、人很好的感覺，讓她擔心自己不是Rain的唯一，因此才會不斷拒絕，後來才被Rain的坦誠相待所打動，兩人新婚後金泰希也曾向李荷妮表示「自己真的嫁對人了」。不過，Rain回過神後才驚覺自己在節目中講太多，忍不住後悔表示「我其實不太講家裡的事情，但因為李荷妮的關係讓我不自覺全講出來了」。