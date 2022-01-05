立院臨時會討論「修憲、地制法」柯建銘挨轟反酸在野黨：恐林症

立法院今上午召開談話會，下午舉行第十屆第四會期臨時會，這次臨時會將相當忙碌，不僅要在一個月內通過總預算、國防特別預算，更將舉行修憲委員會討論75案修憲案，還有高達41案的法案要審查，包括攸關竹竹合併的《地制法》，以及社會關注的酒駕、狼師、監護處分相關修法。

立法院今天開始召開臨時會，並舉行至28日，預計處理111年度總預算、海空戰力提升特別預算，還要處理41個法案，明天將召開修憲委員會，討論75案立委所提修憲案。

41項法案包含社會所關注的精障患者犯重罪的監護處分相關修法，私校退場、狼師相關修法，以及產業創新條例等案，民進黨也同意排入在野黨所要求的酒駕刑責加重相關修法。

不過在眾多提案中，仍有受到在野黨質疑的《地制法》被排入臨時會，民眾黨立委蔡壁如痛批短短臨時會要審預算、修憲還有一堆法案，就是因為民進黨團總召柯建銘想夾帶《地制法》蒙混過關，「柯建銘一個人綁架整個立法院，請立法院長游錫堃拿出肩膀，制止柯建銘一己之私的蠻橫。」

時代力量立委王宛諭也批評，竹竹併固然可以思考，但不能在臨時會草率通過，若此法一過，竹竹併之後就是雲嘉嘉、彰化升格，苗栗就成了西半部唯一非直轄市，讓城鄉差距惡化。監護處分也不能草率修法，應好好思考，否則會衍生更多問題。

國民黨立委葉毓蘭也批評柯建銘「司馬昭之心」，只改一個字的修法只會破壞地方制度的穩定性，而且讓中央可以決定要讓誰升格就升格，忽略地方意志。

柯建銘對此則反批，「只改一個字就讓在野黨都暴跳如雷，沒有林智堅的地制法大家應該來理性討論，不要有恐林症」，他也直言，新竹是深藍選區，國民黨會跳腳，是因為少了一個議長跟好幾席議員都是藍的，國民黨的樁腳會全斷掉，黑金政治跟買票系統都會不見，「這是要了國民黨的命，才要發明竹竹苗併。」