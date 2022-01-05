三星電子與智慧居家領域廠商共組Home Connectivity Alliance（HCA），三星電子為HCA的創始成員，其它成員包含Arcelik A.S.、The Electrolux Group、Haier、GE Appliances與Trane Technologies。該聯盟匯聚物聯裝置製造商，以強化跨品牌智慧家電的相容性，三星將與其他成員公司合作，考量資料安全性與顧客的安全需求，針對雲端至雲端的互操作性，擬定共同遵循的指導方針。

三星指出，未來用戶將能透過智慧居家平台SmartThings，操作和控制其他品牌的電器，讓消費者更容易整合新舊設備至家中。此外，消費者亦能從其他HCA成員的應用程式進入三星裝置。

SmartThings為開放平台，從智慧廚房功能到自動居家清潔、衣物護理，匯集各式各樣的裝置與服務，提供全方位的智慧居家體驗。