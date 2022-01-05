金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年前10月新契約保費4955.82億元、年增達22％，幅度較前三季19％擴大。其中，投資型保單2410.46億元、年增達1.09倍，成長幅度較前三季1.17收斂。傳統型保單2545.36億元、年減13％，但衰退幅度較前三季17％收斂。

美元保單去年前10月新契約保費175.03億美元、年增28％，成長幅度較前三季27％持續擴大。其中，投資型美元單84.04億美元、年增達1.29倍，成長幅度較前三季1.42倍持續收斂。傳統型美元保單90.99億美元、年減9％，衰退幅度較前三季13％持續收斂。

去年前10月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、新光人壽。

其中，投資型美元保單為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、新光人壽。

澳幣保單去年前10月新契約保費2.11億澳元、年減達50％，但衰退幅度較前三季54％持續收斂。其中，投資型澳幣保單1.49億澳元、年減24％，傳統型澳幣保單0.62億澳元、年減達73％，但衰退幅度均較前三季29％、74％持續收斂。

人民幣保單去年前10月新契約保費4.57億人民幣、年減達46％，衰退幅度較前三季48％持續收斂。其中，投資型人民幣保單4.27億人民幣、年減33％，衰退幅度較前三季36％持續收斂。傳統型人民幣保單0.3億人民幣、年減達86％，幅度持平前三季。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安聯、安達人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。