許多成功人士在默默無名的時期，都因為遇上貴人相助，才有一飛沖天的機會，這樣的例子在演藝圈中特別多。曾創下亞洲兩百萬銷售紀錄的任賢齊就是一例，當年讓他一夕成名的專輯《心太軟》其實是他在滾石唱片的期末考，沒想到就此翻身，而給了他最後一次機會的就是當時的「音樂教父」小蟲陳煥昌。

任賢齊就讀文化大學體育系四年級時，就已經被新格唱片挖掘，推出幾張個人專輯，為了演藝事業他還刻意延畢一年來延緩入伍時間，不過連發了三張專輯都未獲得回響，他只得入伍從軍去。退伍後原先的新格唱片已經被轉賣給滾石唱片，任賢齊也因此成為滾石旗下歌手，而就在滾石他遇上了一輩子的貴人小蟲。

《心太軟》專輯大賣，成為任賢齊翻身關鍵。（圖／翻攝自滾石唱片YouTube）

小蟲在一次公司會議中看上任賢齊，於是把他納入門下當錄音室助理，原先打算幫他出專輯，不過由於小蟲當時忙著製作杜德偉等當紅歌手的歌曲，任賢齊就這樣在錄音室打雜三年，在合約即將結束前，才幫任賢齊製作了在滾石的第一張專輯《依靠》，半年後再推出《心太軟》。《心太軟》除了是滾石給任賢齊的期末考，他自己也決定如果沒成果就要離開音樂圈，轉行當體育記者，沒想到就此翻身，在亞洲創造了200萬張的銷售紀錄！而且由於當時中國大陸盜版氾濫，官方發行量僅100萬張，但據估計包含盜版的流通量應有2600萬張，小蟲更曾感慨表示：「如果能拿到《心太軟》所有版稅，可以買下一座紫禁城。」任賢齊也因此得以留在滾石，後續也才有了〈傷心太平洋〉、〈對面的女孩看過來〉、〈再出發〉等膾炙人口的歌曲傳世。

任賢齊在恩師有難之際雪中送炭，讓小蟲感動不已。（圖／中時資料照）

任賢齊在走紅後依然與小蟲維持合作與聯繫，後來小蟲曾經因為用人不慎，錢財被會計全騙走，任賢齊立刻帶著一百萬現金幫助恩師，讓小蟲相當感激，曾公開表示：「這麼多年一直保持聯絡，而態度不會變的只有任賢齊，哪怕他現在已經如日中天。而他在我落難時幫助的我，我更是要記一輩子。」兩人亦師亦友的好感情，也在演藝圈蔚為佳話。