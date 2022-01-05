5日檢方相驗郭、王2人遺體，都沒有發現明顯外傷，但都採驗帶回化驗，盼能盡早釐清死因。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

昨天搜救人員在現場也發現，兩個遺體共用一條繩子，分頭吊掛在樹幹兩側，腳邊還有高粱、威士忌酒瓶，死狀離奇。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

南投縣埔里鎮臥龍洞古道離奇命案，3名死者日前全找到，5日檢方進行郭、王2人遺體解剖相驗，家屬都到場關心，但拒絕媒體訪問，但王母卻交付一封信，內容都是對「她」的指控，指出會造成3人命案的始作俑者就是范姜男的前女友，紙條內還寫下「要妳一輩子良心不安」。

繼日前登山民眾在古道邊坡發現范姜姓男子遺體後，與范姜同行的情侶檔郭姓男子、王姓女子，4日在距范姜約200公尺的樹林內被發現遺體，由於3人死因類似，案情更顯撲朔迷離；5日相驗時王母這個舉動讓所有人一頭霧水，面對媒體詢問時，王母也婉拒回答，郭男家屬同樣不受訪。

信件內容針對一名戴姓女子做出指控，「被妳誣告的三個人，以含冤而死，我要妳一輩子良心不安」，內容也寫下對女兒的不捨，「媽媽的心肝寶貝，媽媽能做的只有這些，沒能還你清白」最後更寫下三次「司法不公」。

據了解郭、王2人已經交往10餘年，在埔里地區販售多肉植物，與范姜男合租熟識，檢警原查出雙方曾有債務糾紛，懷疑可能是債務關係引發殺機，但如今3人都死亡，留下一堆謎團，還有亡母的紙條，種種疑點也讓檢警頭痛。

5日檢方相驗郭、王2人遺體，都沒有發現明顯外傷，但都採驗帶回化驗，盼能盡早釐清死因；而昨天搜救人員在現場也發現，兩個遺體共用一條繩子，分頭吊掛在樹幹兩側，腳邊還有高粱、威士忌酒瓶，死狀離奇。

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