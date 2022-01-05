為挺無黨籍立委林昶佐，民進黨「三巨頭」蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌選在8日選前之夜站台。孫文學校校長張亞中5日酸，民進黨非常聰明，如果罷免成功，綠營可順勢在中正、萬華推出自家候選人，如果罷免失敗，林勢必對其感恩圖報，因此民進黨「只會贏不會輸」，今天只是想徹底殲滅國民黨、把萬華人踩在腳底下，證明其政治威力無所不在。

張亞中今合體北市議員應曉薇，於萬華區青年公園一同支持罷昶，媒體詢問，蔡、賴、蘇要幫林昶佐站台，但照理來講出於國安考量，總統副總統理應不能同台，究竟為何民進黨要大動作出動大咖協助造勢。

「民進黨真的就是個幫派！」張亞中批評，綠營在保護自己人時，的確傾全黨力量，所謂台灣最重要的三巨頭，包括像蔡英文、賴清德、蘇貞昌也同時現身，他認為安全問題無須擔心，因為情資單位會做好準備，但這卻反映出比安全更嚴重的事。

張亞中直言，為何地方罷免可讓中央大咖全力聲援，背後一定有原因，他雖無法確定，但林昶佐無疑是民進黨在重要政策上的執行長，雙方沆瀣一氣，逼得萬華人必須證明，即使中央我三巨頭聯手出擊，也比不上萬華人的憤怒，人民只要蓋下同意章即可完成責任，不仿也當作是教訓他們一下，他也呼籲民進黨朋友頭腦清楚，別以為這就是力抗國民黨的對決。

張近一步指出，如果罷免成功，綠營可順勢在中正、萬華推出自家候選人，如果罷免失敗，林勢必對其感恩圖報，將來會為綠營更賣命，所以萬華人要知道，民進黨在罷免案中「只會贏不會輸」，綠營今天只是要徹底殲滅國民黨、把萬華人踩在腳底下，證明其政治威力無所不在。