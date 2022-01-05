新北70多歲嬤開車突暴衝 車頭撞爛「頭全血」急送醫 12:432022/01/05 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 70多歲嬤駕車突暴衝 頭部撕裂傷滿頭血急送醫(翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 70多歲黃姓阿嬤今天上午10時駕駛銀色自小客車，行經三重區如意街與集賢路交叉路口時，不明原因突然自撞路邊，車禍波及到前方黑色車輛，消防人員獲報到場救援，經檢查，女駕駛有頭部撕裂傷，意識清楚，被送往北市新光醫院，警方酒測，黃女酒測值為0，詳細事故原因仍待警方釐清。 70多歲嬤駕車突暴衝 頭部撕裂傷滿頭血急送醫(翻攝照片／戴上容新北傳真) 宮廟竊賊14小時落網 500萬珠寶全追回 毒蟲駕車撞死騎士辯意識清醒「這關鍵」認定超速釀禍 #暴衝 #頭部撕裂傷 #車禍 #新北 #自撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機清潔員確診 北市疫苗預約人數增加 13:152022/01/04 生活 北市員工獎金改匯至悠遊付 挨轟獨裁 04:102022/01/04 地方新聞 北市開鍘！中研院實驗室人員染疫 將依職安法罰6萬元 15:572022/01/04 生活 新莊偵查隊長酒駕遭拔官 3萬交保 04:102022/01/05 社會新聞 北市文化資產保存維護譽揚獎徵件起跑 新增特別貢獻類 10:062022/01/04 寶島 玩無人機小心了！他飛一次連4違規 遭重罰48萬 16:442022/01/04 生活 與買家大街上交易手機竟被搶 被害女子緊抓對方機車後座慘遭拖行 13:192022/01/04 社會 北市饗購券市集券分類亂 埋不了單惹民怨 04:102022/01/05 地方新聞 北市大同區實施科技執法 首日抓103件違規 這1種類最多 17:562022/01/04 生活 新店寶高智慧園區榮獲金質獎特優 11:502022/01/05 區域情報-新北 凌晨巨響！北市和平東路轎車墜1.5米天坑 與規模6.0地震有關 11:382022/01/05 社會 社會熱門新聞 台大學生墜樓亡 疑為日前傳出輕生的女網紅 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 臥龍洞3屍玄案 死者媽親手信控含冤而死：要「妳」一輩子良心不安 - 社會 超狂喜宴蟑螂！「上菜就打包」還A走全新威士忌 新郎怒報警 - 社會 埔里臥龍洞離奇命案變「3吊屍」！失蹤情侶遺體尋獲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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