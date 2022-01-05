70多歲黃姓阿嬤今天上午10時駕駛銀色自小客車，行經三重區如意街與集賢路交叉路口時，不明原因突然自撞路邊，車禍波及到前方黑色車輛，消防人員獲報到場救援，經檢查，女駕駛有頭部撕裂傷，意識清楚，被送往北市新光醫院，警方酒測，黃女酒測值為0，詳細事故原因仍待警方釐清。

70多歲嬤駕車突暴衝 頭部撕裂傷滿頭血急送醫(翻攝照片／戴上容新北傳真)