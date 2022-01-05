非洲豬瘟讓邊境防堵持續緊張，根據非洲豬瘟中央災害應變中心統計，2020年查獲非法豬肉件數367件，110年高達685件，其中郵包佔近8成，數量更來到1043.7公斤。農委會表示，遊客攜帶非法豬肉入境數量因境管措施減少，但郵包、快遞數量因此增加，相關查緝將是邊境防堵的重中之重。

非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開第22次會議會後記者會，農委會主委陳吉仲表示，旅客攜帶非法豬肉入境在2019年最多，因為當時還沒有新冠疫情，2020年疫情爆發後旅客大幅減少，非法豬肉製品入境變成以郵包、快遞等為主，尤其是9月的中秋節更是高峰。

陳吉仲指出，現階段邊境管制工作將集中在郵包以及空運快遞查緝，會有郵包一直進來代表國內有需求，例如外籍移工、新住民等，假如需求不阻斷，邊境再怎麼防堵仍然會有高風險，除了X光機100％檢驗外，從邊境、市場到後端查核都是完整跨部會合作，例如勞動部、交通部、關務署等。

陳吉仲說，去年10月1日起已經禁止199頭以下養豬場搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽下腳料餵飼豬隻，否則將依「動物傳染病防治條例」第28條處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，以及「飼料管理法」第20條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

根據統計，2021年空運快遞及郵包查獲件數及數量較2020年明顯增加，2020年查獲非法豬肉件數367件，數量387.2公斤；2021年則高達685件，其中去年違規郵包佔近8成，查獲非法豬肉製品數量為1043.7公斤。

自2018年10月1日至2021年12月31日止，非洲豬瘟病毒總採檢樣本數3643件、陽性292件，其中中國大陸227件、越南63件、泰國2件。