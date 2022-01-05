國防部上午進行國軍111年度春節戰備戰力展示，駐防在嘉義水上基地的空軍最新成軍F-16V第四聯隊，為使國人瞭解國軍官兵春節期間強化戰備，特地動用16架F-16V戰機，在主跑道進行「大象走路」，堪稱國內規模最大一次。同時也首度展示能夠「看哪就打哪」，一頂要價新台幣1200萬元的新式飛行員頭盔。

空軍上午也首度公開F-16V飛行員使用要價一頂新台幣1200萬元的新式的飛行頭盔。(空軍司令部提供)

空軍上午也首度公開F-16V飛行員使用要價一頂新台幣1200萬元的新式的飛行頭盔。(空軍司令部提供)

國防部特於農曆過年前夕，辦理「國軍111年春節加強戰備媒體參訪活動」，邀請國內平面(電子)新聞媒體參訪空軍第四聯隊，以「飛行聯隊加強戰備」為背景，展現空軍捍衛領空的能力與決心；特別操演「F-16緊急起飛、大象走路」等課目。

空軍上午也首度公開F-16V飛行員使用要價一頂新台幣1200萬元的新式的飛行頭盔。據了解，空軍向美方購買極目前最先進的AIM-9X響尾蛇飛彈，但此款具有「看哪打哪」的飛彈，必須搭配聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），可將F-16V座艙前方的抬頭顯示器（HUD）整合至頭盔鏡片中。

因此飛行員在配戴此款頭盔後，直接用眼睛去注視欲攻擊目標，即使前後左右轉頭，只要目視敵機便可鎖定發射攻擊，不需要用過去搶位，用機頭面對敵軍方向的方式就可實施攻擊。

空軍司令部進一步表示，第四聯隊肩負臺海空防作戰的重要任務，全體官兵時刻以最高標準，落實各項戰演訓任務，確保我空軍戰力之發揮；此次配合媒體參訪時機，展現平時訓練成果，捍衛我領空安全，使國人能安心歡度農曆新年。