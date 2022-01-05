智慧城市衍生出來的新商機，已成為保全產業另一個新市場；新光保全系業本部總監黃清彥5日表示，集團已積極投入AI智慧、物聯網技術，建構智慧綠建築供應鏈，並結合事業群的力量，提供完整的解決方案及專業技術的整合能力，以智慧科技打造安全生活，擴大營收占比。

目前新保所提供的智慧城市業務，近三年營收的複合成長率高達10.4％。

在掌握智慧城市衍生出來的新商機時，黃清彥指出，新保相當注重尋求策略夥伴的合作，智慧城市的發展必需跨業、多元發展、強調分工合作，才可將保全服務應用層面延伸至更廣域的發展。

智慧建築是智慧城市的核心關鍵，新保指出，集團透過強化利用科技來提升居住環境和品質；其中，「智慧防災」，透過漏水感知系統、地震預警系統及自動滅火系統，讓管理者可以提前迅速地做決策。「智慧綠能」建置再生能源的監控管理，像是太陽能板、智慧充電樁、電梯節能系統，智慧大樓可藉由溫度感應自動降載或關閉空調設備或排程控制達到節能目的。

除此之外，新保強調，像是物業管理平台、訪客管理系統、智能工地、智能長照…等，皆可因應不同的場域提供完整的解決方案。

黃清彥表示，新保跨入智慧建築領域已逾十年。目前政府積極推展智慧建築、綠建築，鼓勵各商辦大樓朝向智慧綠建築發展，新保本身除獲得系統整合商資格，還能輔導其他企業或建物申請智慧綠建築標章，並結合事業群的力量，提供完整的解決方案及專業技術的整合能力，成為各縣市政府、知名企業、上市櫃公司合作的常青樹。