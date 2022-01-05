創立超過半世紀的豐興鋼鐵創辦人林文貴，驚傳仙世的消息，享耆壽98歲，其離世的消息，已獲得豐興的證實。對於創辦人的離世，豐興前董事長、現任台灣鋼聯董事長林明儒及現任豐興董事長林大鈞等人均感到萬分悲慟和不捨，並感念創辦人一生對豐興和鋼鐵業的貢獻。

林文貴是於4日下午在大甲自宅安詳過世，其公主林明儒、林盟弼等家人隨侍在側，林明儒5日僅淡淡表示，合十感謝各界的關懷；豐興董事長、也是林文貴的長孫林大鈞則表示，「阿公走得很安詳，在睡夢中離開，只是爸爸他們兄弟姐妹們仍割捨不下阿公」。

豐興創辦人林文貴，民國14年出生於台中大甲鎮，彰化商專畢業，53年擔任利達塑膠工業董事長；54年出任興國煉鋼協理，投入鋼鐵業；56年創立大甲牧場，擔任董事長，從事罐頭加工製造；58年創立豐興鋼鐵，擔任董事長；83年擔任台灣鋼鐵公會理事長；89年完成世代交替，轉任會長。

林明儒對父親百般尊敬，林明儒之前受訪時曾說，父親在世時，因待在家裡無聊，每天來公司看看，他的老友也會來找他泡茶聊天，生活過得充實、愉快。且其父親和小孩長期一起住在大甲老家，林明儒認為，以往每天能與父親、小孩一起享受天倫之樂，人生夫復何求？