台北市長柯文哲4日天為110學年度各級家長會聯合會幹部授證時指出，在市府各局處中，教育局每年都是獲獎最多的單位，囊括約1／3的獎項，不管國內雜誌，還是《經濟學人》雜誌的城市評比，北市的教育競爭力都是第一名，根本不必廣告置入。

談到北市的教育力，柯文哲指出，在2021全球ICT卓越獎（WITSA Global ICT Excellence-E-Education ＆ Learning Award）評選中，台北市的「台北酷課雲」與17國、超過115項專案激烈競爭後脫穎而出，榮獲「傑出數位教育學習獎『首獎』」殊榮。

去年6月《經濟學人》雜誌公布世界宜居城市評比，台北教育實力蟬聯滿分100，高於全球140個城市平均值的74分，台北宜居城市的排名也因此由2020年的59名躍升至第33名。柯文哲說，北市城市評比都是靠教育來拉分數。

柯文哲還指出，北市國際化也要依靠雙語教育的推廣，110學年度雙語教育學校將達到79所，而106學年度剛推時只有2所學校；北市的雙語教育借鑑新加坡經驗，新加坡花了28年的時間才完成，但北市不用這麼久。

柯文哲隨後授證給110學年度的北市國小、國中、高職、高中家長會聯合會幹部，並跟大家合影留念；展望新學年度的工作，第20屆北市各級家長聯合會總會長都有自己的期許。

北市高中聯總會長張文川指出，今年學測首次考108課綱，考招都有不小的調整，家長、學生都需要適應，雖然調整大部分是正向，但家長有些誤解，高中聯也應該把家長的意見反映給教育主管機關。

北市高職聯總會長蕭揚江指出，北市高職學生人數不到高中生的1／3，而且家庭環境也比較弱勢，因此更需要家長會去協調科技大學、產業界及國中生源；未來將架構平台讓高職和科大能一起到國中做推廣，以提升技職教育的能見度；高職還有4所特教學校，各校也有特教班，高職聯將舉辦更多募款活動，以改善他們受教條件。

北市國中聯總會長劉一寬指出，國中畢業大都選擇高中就讀，如此不利技職人才的培育，未來將加強國中生的「生涯領航」輔導，目前預定5月份舉辦技職博覽會，讓各高職展現各自教學的強項，供國中生選擇。

北市國小聯總會長廖哲豪指出，北市有157間小學，學生人數最多，小學教育有更多的需求面向，其中特別重要的是家長會會務和小學校長遴選；由於小學生目前無法施打新冠疫苗，學校防疫工作比其他各級學校更為重要；還有小學生正在發育階段，學校團膳更要注意食安、營養、好吃的要求。

柯文哲總結指出，革命不會一天就成功，教育也是一樣，不管雙語教育、實驗教育、技職教育都一樣，要持續不斷做好每天的工作；他期許，各級學校的家長會能作為北市教育的有力後盾。