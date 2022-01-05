警方將動手男子帶回所偵辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄深夜出現砸車討債，警方獲報新興區忠孝一路騎樓前一台白色小客車遭砸毀，車窗、擋風玻璃全碎裂，立刻在現場拉起封鎖線。員警於2小時後找到砸車的3名嫌犯，原來是因為主嫌陳姓男子借了10萬元給小客車的車主張男，但拖了半年，多次催討張男仍遲遲未還，才會找到他家，並持鐵條砸車。

新興區忠孝一路騎樓前4日深夜23時30分有車輛遭毀損，警方獲報到場了解，報案人是29歲的張姓男子，他稱晚間突聽到一陣敲打聲音，出門時即見到3名嫌疑人搭車逃離現場，而放在騎樓的自小客車車窗、擋風玻璃全遭人砸毀，警方趕緊在現場拉起封鎖線。

警方組成專案小組後調閱過濾監視器影像後，掌握涉案車輛以車追人鎖定特定對象，迅速在案發2小時內，循線查緝涉案26歲的陳姓主嫌、28歲的共犯鍾男及27歲的鄭男到案。

經調查，主嫌陳男先前借了20萬元給張男，後來還了10萬元，但半年前就開始閃躲，多次催討仍遲遲未還，才會找到張男家，並持鐵條砸車，陳男供稱砸完車後就隨手將鐵條丟棄，全案偵訊後依《刑法》150條聚眾鬥毆、毀損罪移送高雄地檢署偵辦。