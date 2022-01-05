年終歲末創世關心社會角落弱勢 用愛讓至親獲得喘息

一起無情的車禍，讓原本正值青春的少女變成植物人，26年來全靠她的母親照顧！藝人艾成與王瞳夫妻5日特地南下台中，與創世台中院到宅團隊一同至黃女士家中提前為她慶生；並代表創世致贈關懷年禮及祝福紅包給高齡80歲的父母，呼籲社會大眾在歲末新春時，莫忘關心社會角落的弱勢。

現年48歲的黃女士，22歲原本就讀勤益科大，貼心的她到加油站打工要貼補家用，騎機車返家途中發生車禍後呈植物人狀態；26年來仰賴呼吸器維生，起初住在護理之家，返家後由父母照護至今逾18年。

現年80歲的黃媽媽噙著不捨淚珠說：「遇到這樣的事不是我們所願，但遇到了也只能堅強面對，26年來每天幫女兒復健，不管如何？她終究是我最心愛的女兒！」

創世台中院從2016年開始提供到宅服務，由護理師到府指導父母照護技巧，給予心理支持及資源連結，並媒合義工每週一次到宅關懷及協助，希望讓年邁雙親獲得喘息。

創世基金會指出，去年新冠肺炎疫情肆虐全球，各行各業都受到重挫，店家歇業、無薪假人數屢創新高，然而植物人家庭、窮人、老人、單親家庭等，社會最弱勢一環更是雪上加霜，照顧清寒植物人家庭的創世基金會，也是疫情下重災戶，但護理人員咬牙苦撐不讓植物人家庭面臨倒懸。