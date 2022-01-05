台積電在2022年開紅盤一連2天股價漲了41元，法說會也將在下周四(13日)登場，知名半導體分析師陸行之指出，包括資本支出的規劃以及增加的產能，以及之前說投資台積電是「死錢」(dead money)的外資，在法說會後會不會改變評級等，都是分析師會關注的重點。

陸行之今(5日)在臉書貼文表示，《工商時報》預期台積電2022年將投380-420億美元資本開支，最高同比增長40%，明顯高於彭博分析師預期的360億美元，也有近6%高於他先前預期的350-400億美元，他判斷提高的部分應該是日本熊本12吋28奈米廠，高雄28奈米/7奈米廠，以及新竹寶山的2奈米Fab 20廠。

下周四台積電即將舉行法人說明會，陸行之也指出幾個分析師會關注的重點：

1. 假如台積電今年真的決定投400億美元，多少比例給7奈米以下、多少給8吋、多少給12吋成熟製程？以及台積電會增加多少8吋產能？

2. 台積電在去年8月通知客戶漲代工價格，不知道是否能夠抵銷折舊費用大增帶來的毛利率壓力？

3. 晶圓代工漲價是否能讓台積電今年1季度營收及獲利率略高於去年4季度？

4. 台積電今年營收成長真能超過有些分析師預期的20%以上嗎？獲利增長可以同步增加20%以上嗎？

5. 除了大家都知道的車用及數據中心半導體需求不錯外，其他還有哪些應用需求高於預期？

6. 台積電如何規避 Intel 短期需要台積電大量先進製程產能，長期又要自己建立產能的風險？

7. 說投資台積電是死錢的外資(確實有幾個月像是死錢)，雖然在今年1月3日把台積電目標價調高，但不知道會不會在法說會後改變評級？