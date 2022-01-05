燁輝(2023)受惠去年鋼市暢旺，2021年營運將創新高，展望2022年1月因鋼市較弱，加上工作天數減少，第一季業績可能減緩，但公司對全年鋼市看法仍正向，業外方面也有持續活化資產的計畫，可望穩定今年營運表現。

受惠2021年鋼材價、量齊揚，毛利率上揚，燁輝2021年前三季業績攀高，全年營收、獲利創高可期。

展望今年，全球鋼市需求仍成長，加上出口的美國鋼價仍在高檔，有助燁輝鋼材出貨穩定且持續獲利，另外，燁輝近年來積極活化資產，公司將處分路竹廠土地及建物，亦可望帶來業績挹注。

短期方面，因目前鋼市較弱，燁輝調降1月內銷價1500元及降外銷每噸30美元，加上工作天數減少，預期今年第一季業績將較去年第四季下滑。但公司強調，整體銷售仍穩定，力拚台灣廠、中國廠每月出貨量分別維持9萬噸、12萬噸以上高檔。

此外，燁輝近年來積極活化資產，包括去年處分屏南工業區土地，貢獻逾7億元業外收益，以及轉投資義享天地，中長期將穩定貢獻租金收入，並預計將處分路竹廠土地及建物，有望在今年貢獻業外收入。

燁輝已於去年12月22日董事會通過，委託專業仲介公司，辦理公開標售公司所持有之路竹廠土地及建物。

燁輝2021年1~11月合併營收818.08億元，年增63.37%，已超越歷年全年表現；2021年前三季稅後淨利40.89億元，也已超越過往全年，2021年營收、獲利將確定可同步創高。