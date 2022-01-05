台灣大學昨(4)日驚傳女學生墜樓，台大學務處今日發布校內公開信，呼籲同學們結伴而行，如對個人情緒或行為有任何問題，可尋求校內心輔資源協助。

以下是台大公開信全文：

親愛的同學們：

濕冷的天氣、期末將至，加上令人難過的消息在網路上流傳，讓臺大人無法掩飾心中的擔憂與失落。我們的心像繃緊的弦，稍有風吹草動，便不住作聲；又或者食不知味、寢不覺安，心情低落、煩躁焦慮。我們都一樣，因為我們一起經歷著所發生的一切。

面對這些事，我們有很多不明白。幸好，我們有彼此為伴。一同在思索中理解，在理解中相互扶持。即便世界痛吻我們，我們仍然攜手報之以歌，等待藏在烏雲之後的些許光亮。

我們可以先照顧好自己。要照顧你的心，得先照顧好身體：規律的作息與飲食、適度地運動，才有力氣做想做的事情。如果你願意的話，看到受苦的同學、困難的朋友，我們可以彼此作伴、分享自我在當中的感受，讓沈重的感受慢慢舒緩，體會平淡而真摯的情感。

讓我們結伴同行，也在必要的時候尋求幫助，系上師長、學輔專員、心輔中心的老師們也都關心著你。如果你對自己的情緒或行為感到不舒服或相當擔心，或者是情緒行為已經對課業、家人／親密關係形成干擾，可以尋求校內心理輔導資源的協助。

這幾天，學務處也特別提供校園事件的安心諮詢服務：

1. 個別諮商：

透過穩定的諮商，心輔中心老師們可以陪著你梳理自己的情緒與想法，也探索因應困境的策略。網路預約初談，預約網址：https：／／my.ntu.edu.tw／counsel／index.html

2. 安心諮詢：

若這幾天同學們因著校園事件，感覺難受，心輔中心現場提供安心諮詢服務。

開放時間：1／5-7 （週三至週五）9：00~17：00

地點：心輔中心

3. 安心團體：

有時候身邊的人和我們有類似的經歷與感受，如果有機會讓我們分享一下，也許我們可以成為彼此的支持。

時間：1／6~7（週四、週五）12：30-14：00

地點：心輔中心多功能室

4. 安心小站：

1／5週三開始在第二活動中心302設置安心小站，提供同學簡短聊聊的機會，並學習如果照顧自己的感受。

時間：1／5~7（週三至週五）10：00-16：00

地點：第二活動中心302教室

＊＊以上服務會依學生需求調整，請同學隨時參考心輔中心最新消息＊＊

5. 學輔中心：

學輔中心提供六個學院的駐點服務，同學可就近走入專屬空間與學輔專員聊聊，或上網預約。

歲暮天寒，你若安好，便是晴天

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