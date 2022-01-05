路透5日引述行業消息人士表示，中國將2022年首次分配的成品油，主要是汽油、柴油和航空燃料出口配額量減少一半以上，同時將低硫燃料油的配額提高30％。這批成品油出口配額共計1300萬噸，較2021年首批配額2950萬噸減少56％。

消息人士表示，成品油出口配額大幅削減基本符合市場預期。最新的配額大部分分配給國有企業，包括中國石油天然氣集團公司（CNPC）、中國石油化工集團、中國海洋石油總公司、中化集團和中國航空油料集團。另外，中國政府還發放了650萬噸低硫燃料油的出口配額，這較2021年第一批配額500萬噸增加30％。

報導稱，這凸顯了中國政府正逐步限制海外銷售的戰略。中國業內人士表示，未來中國境內煉廠開工率將主要受到內需決定，成品油「大進大出」的貿易格局將有所改變。在當前中國煉油產能過剩的背景下，出口端政策收緊已成為趨勢，將進一步加速行業優勝劣汰。