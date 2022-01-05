中國科技巨頭騰訊4日宣布減持新加坡遊戲和電子商務公司、蝦皮購物母公司冬海集團1449.27萬股A類股份，估將套現32.36億美元（約新台幣893.18億元），這筆資金部分將用於慈善事業。

繼去年12月減持電商龍頭京東持股後，騰訊再宣布減持冬海集團（Sea Limited）股權，該舉觸發市場擔憂其會續減投資。香港經濟日報報導，騰訊所投資股票包括美團、嗶哩嗶哩、快手等股價今日早盤重挫；根據外電資料，騰訊分別持有美團19.44%股份、嗶哩嗶哩14.4%股份、快手21.18%股份。

信報財經新聞報導指出，騰訊將減持冬海集團1449.27萬股A類股份，若按冬海集團4日收市價223.31美元計，估將套現達32.36億美元。

騰訊昨在官網發出聲明稿指出，將減持冬海集團1449萬2751股A類股份，騰訊在冬海持股將從21.3%減為18.7%；騰訊所持有投票權預計將減到10%以下。騰訊擬長期維持在冬海絕大部分股權，並持續保持現有業務合作關係。騰訊將受限於禁售期，在未來6個月內不可進一步出售東海的股份。

該份聲明稿表示，這次交易是為了提供資源以支持其他投資和社會責任項目（例如：慈善事業）。據表示，去年8月，騰訊將用於「社會責任」項目的資金增加了一倍，達157億美元。

騰訊在去年12月減持電商龍頭京東持股，持有京東的股份由17%降為2.3%，不再是京東的最大股東，同時騰訊總裁劉熾平卸任京東董事；由於騰訊和京東的戰略合作協議到今年5月27日，市場認為騰訊減持對雙方業務影響不大。「界面新聞」當時分析，騰訊減持京東和官方對網路企業巨頭的反壟斷背景不無關係。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110105