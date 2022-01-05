王必勝視察桃園社區篩檢站呼籲民眾踴躍篩檢。(呂筱蟬攝)

機場群聚事件擴散，5日又新增一名清潔人員確診，指揮中心於桃園機場成立前進指揮所，由醫療應變組王必勝副組長擔任指揮官，他在5日上午也走訪桃園市政府所設立的龍崗大操場、黎明公園與八德北區客家會館社區篩檢站，呼籲民眾仍要踴躍出來篩檢才能確保自身健康。

王必勝說，攤商或是附近居民與忠貞市場有關連性，或是有相關症狀要趕快出來篩檢才能安心，社區篩檢站設立至少會到本周五，要看篩檢的數量與結果來看是否需要延長，「如果採檢數量夠、時間夠久，要是都沒有新增確診，才能和鄉親保證這個社區是安全的。」

他也指出，因為社區是遼闊的區域，並非單純的公司或工廠，還是要透過里長、區長等多多宣傳鼓勵民眾來採檢，如果有必要的話，希望在忠貞市場鄰近處再設一個篩檢站，能夠方便民眾就近篩檢便利性會更高，民眾篩檢意願會更高。他說，目前採檢數量看起來比較少，但是希望民眾仍踴躍出來採檢。而5日新增的確診個案相關疫調仍在調查當中，下午指揮中心會做統一說明。