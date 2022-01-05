優質偶像王力宏與李靚蕾8年婚變最近成為全民話題，由於兩人結婚初期常曬恩愛，總給人甜蜜令人稱羨形象，更讓不少網友直呼難以再相信愛情。網紅「廣告小妹」則對此發文，列出5組她看好的名人夫妻，鼓勵朋友不要放棄，但有人問到為何沒列到陶晶瑩和李李仁？廣告小妹也誠實說：「我偏無感。實在很怕粉太多對，最後和力宏寶寶一樣毀我青春！」

廣告小妹昨(4日)發文透露好友最近遇到愛情騙子後，對戀愛、婚姻、人性都失去信心，她便分享幾組她看好、平時也常追蹤相關消息的名人夫妻給好友看，其中前五名分別是黃子佼與孟耿如、史丹利與Gigi、王仁甫與季芹、色彩診斷師西喜和老公隱藏角色，第一名則頒給李榮浩和楊丞琳。

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

廣告小妹進一步說，自己是從黃子佼的黑粉變鐵粉，因相當欣賞他敬業態度，也喜歡他對孟耿如的疼愛方式，史丹利和Gigi的互動沒有一絲刻意感，「令人羨慕」，而王仁甫與季芹就像是兩個屁孩的組合，「前陣子我看季芹受訪時說：『我也不知道為什麼我們每天可以有那麼多話聊。』她說得平淡，我聽得暖心。」

廣告小妹回應網友。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

提到「隱藏角色」，廣告小妹不得不給自願做結紮的男人一個讚，「願意通過結紮避孕的男性，我認為很有責任感。有責任感的男人最帥」，至於李榮浩是廣告小妹極少喜歡的大陸歌手之一，「我對楊丞琳從無感到覺得她可愛，也算愛屋及烏」，並讚賞李榮浩給楊丞琳的安全感。

見此，網友說：「希望排行榜上都能有始有終，因為我以前舉例子給我的朋友聽，結果不久其中一對馬上離婚...我覺得我是烏鴉嘴！」、「有發現共同點都是男生不是帥哥嗎」，廣告小妹回：「我在婚後學會了只看男人的優點（點菸）」，另有人問：「有點好奇小妹如何看李李仁&陶晶瑩，艾力克斯&李詠嫻，這兩對」，她回應：「艾力克斯&李詠嫻是班長的最愛，我還好。李李仁&陶晶瑩... 我偏無感。實在很怕粉太多對，最後和力宏寶寶一樣毀我青春！」