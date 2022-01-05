台中二選區立委補選引爆違建爭議，國有財產署中區分署1月3日特別會勘龍井區顏家違建土地，但台中市政府相關單位當日未列席，引發外界抨擊，台中市都發局對此強調，早在去年12月27日就已函文公所前往會勘，當天是否列席不會影響後續處理，市府將依國產署認定的違規樣態依規裁罰。

都發局表示，針對龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號土地，都發局早在獲報後就函請公所查報，而包括龍井、沙鹿區公所也於去年12月27日到現場會勘，因該筆土地位於台中港特定區計畫範圍內，依都市計畫法規定，其土地為管制使用，是否違規應由主管機關認定。

都發局指出，國產署在本月3日會勘後，已於4日將資料送交台中市農業局，農業局將依農業發展條例規定通報都發局，並做後續權責處理；都發局將依照國產署的認定、依照規定進行裁罰，絕不會因為沒有派員出席會勘就影響後續處理情況，且過去也沒有規定地方政府一定要參加這樣的會勘。

此外，針對南屯區楓樹里的公保地違建，都發局強調，去年11月29日即派員到現場複查，目前已經開立認定書、也通知所有權人自行拆除，市府將依規定監督，直到該處違建拆除完畢。