亞光（3019）代旗下子公司AOIL於 4日公告擬調整原協議計畫方式，將私有化精熙國際(開曼)之收購價格由每股港幣0.88元，上調至港幣0.999元，調幅達13.5％，定價較聯交所停牌前的收盤價0.57元溢價達75.3％，受到此利多帶動，今早復牌的精熙國際 (2788.HK)跳空開高，一度見到港幣0.98元的高價，精熙-DR(9188) 更是以3.27元直接跳空漲停。

為提供精熙國際股東在流通性較低的現況下以溢價為其投資人予以於變現的機會，並促進亞光與精熙國際集團的營運綜效，亞光集團持續推動精熙國際的私有化作業，為順利完成收購大業，亞光決定加碼買進持股，將收購價格由每股港幣0.88元上調至港幣0.999元，調幅達13.5％，若順利完成收購，精熙國際將於香港主板及台灣證交所下市，並成為亞光全資的子公司。

4日亞光代旗下子公司AOIL公告，以每股0.999港元，收購精熙國際普通股之計劃股東計589513000股，據公告指出，精熙國際之所以將認購價格予以提高，係綜合精熙國際集團業務及未來前景的看法、股份及台灣存託憑證分別於聯交所及台灣證券交易所的近期及過往交易價，以及精熙國際集團於2020年12月31日及2021年6月30日的財務狀況，並參考香港近年來其他私有化交易，按商業基準釐定。

儘管收購價已對外公布，但距完成私有化仍有一段路來走，根據法規規定，AOIL要完成本私有化計劃，需待四個條件達成才能成就，包括一、該計劃在法院會議上批准，二、精熙國際股東特別大會通過決議案，三、英屬開曼大法院批准計劃，四、已自開曼群島、香港、台灣及任何其他相關司法權區的有關當局已出具、獲該等有關當局給予，或者與或由該等有關當局作出（視情況而定）有關建議事項及該計劃的所有必要授權，且直至該計劃生效為止及在其生效時，所有授權仍具十足效力及作用且並無任何修改。

精熙國際（開曼）成立於1995年，2006年在香港聯合交易所上市，2009年在台灣發行TDR，公司主要從事生產及銷售光學及光電產品，包括數位相機、印表機及其配件、電腦周邊設備、手機、傳統菲林相機及其他產品的塑膠及金屬零組件，公司由佳能和亞光共同投資，看好醫療設備市場，自2006年跨入醫療設備零組件供應商行列，主要廠區座落在中國大陸東莞。