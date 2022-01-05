現代人越來越注重養身，飲食方面也會盡量吃健康清爽的食材。營養師夏子雯日前在臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文，分享6款網路傳聞的「降血糖食物」，她提醒大家，這些食物適當補充確實有益身體健康，但千萬不要過量攝取，另外還有許多需要注意的小眉角。

1、紅茶

兒茶素在發酵過程中會變成茶黃素、茶紅素等多酚類，具有抗氧化的作用，也能增加胰島素的功效，幫助穩定血糖，因此適量喝紅茶，確實有益身體健康。

2、蘋果茶

新鮮蘋果製作的蘋果茶，在加水煮熱的過程中，其膳食纖維會釋放出果膠，有穩定血糖的效果；但蘋果本身就含有果糖，在飲用時也不要忘記把蘋果的糖分計算在一天的總醣量中。

3、蘋果醋

蘋果醋裡的醋酸可以加速胃排空、增加人體組織對葡萄糖的攝取、改善胰島素敏感性；但水果醋在製作的過程中，通常會額外添加精緻糖來發酵，所以已經血糖偏高的人或糖尿病患者，千萬別把醋當成水喝，否則血糖可能會越喝越高。

4、黑咖啡

黑咖啡中的酚類化合物，如沒食子酸、原兒茶素，可以增強胰島素敏感性、改善細胞吸收葡萄糖的能力，還能降低罹患第二型糖尿病的風險，但無法直接降低血糖，且平時也需要控制咖啡因的攝取量，建議每天不要攝取超過200毫克。

5、黑巧克力

黑巧克力含有酚類化合物，具抗氧化、修復損壞細胞的功能，也能促進胰島素的敏感性，有助於穩定血糖，但一定要選擇高濃度的黑巧克力，並且適量攝取、勿過量。

6、糙米、糙薏仁

糙米和糙薏仁屬於全榖雜糧類，雖然升糖指數低，但多吃並不會降血糖，務必要控制好每餐的碳水化合物（醣份）攝取量，才能真正把血糖控制好。