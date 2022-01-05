美國總統拜登6日將在國會山莊遇襲滿週年這天，表彰現場執法人員的英勇行為，並概述美國強化民主所需但尚未完成的工作，前總統川普則突然放棄搶風頭，取消原定召開的記者會。

路透社報導，民主黨籍的拜登和副總統賀錦麗6日上午將在國會大廈發表談話。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天下午告訴記者：「總統週四將揭開事情的真相，打破有些人四處散播的謊言，並講述那些謊言對法治和我們民主治理體系構成的危害。」

川普鐵粉去年1月6日與執法人員爆發激烈衝突，強行闖入國會山莊，企圖阻止國會認證拜登勝選，但未成功。國會遇襲當天有4人喪命，1名國會警察隔天傷重不治，4名負責防衛國會山莊的警察事後自殺身亡，另外還有數十名員警受傷。

莎琪說，拜登將在演說中，凸顯國會警察和其他現場人員扮演的角色。「因為他們的努力，我們的民主禁得起暴徒攻擊，在總統大選中超過1.5億投下選票的選民，他們的意願最終獲得國會承認。」

儘管有許多壓倒性證據，共和黨人仍相信拜登從川普手中偷走選舉勝利，記者詢問莎琪，總統將向這些共和黨人傳遞何種訊息。

莎琪說：「他將繼續與全國人民交談。對那些沒有把票投給他的人，還有那些可能不相信他是合法總統的人說明，他想為他們做些什麼來改善他們的生活。」

法新社報導，前總統川普今天取消原定在國會暴動屆滿週年當天召開記者會的計畫。

川普在聲明中表示，「有鑑於國會委員會對其支持者進行的調查及媒體報導徹底存在偏見且不誠實」，他將取消在佛羅里達州度假村海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的活動。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110105