索尼集團將在2022年春季成立一家新公司進軍電動車市場，凸顯出這家日本電子大廠正摩拳擦掌，準備在這個快速成長的綠色移動產業搶佔一席之地的雄心壯志。

索尼董事長兼總裁吉田憲一郎（Kenichiro Yoshida）在美國消費者電子展（CES）開幕前的記者會上宣布將成立新公司「索尼移動」（Sony Mobility Inc），他並表示索尼正在考慮推出商用電動車的可能性。

受此激勵，周三東京股市早盤索尼上漲4%，表現遠優於日經指數的微漲作收。

索尼擁有先進的感測器技術，也是全球感測器產業龍頭。這個零組件對自動駕駛技術以及新世代汽車越來越重視的音訊與娛樂系統至關重要。

在決定成立索尼移動公司之前，索尼已經發布一款多功能休旅車的原型車，且現在已上路測試。此款名為VISION-S 02的原型車採用和先前VISION-S 01轎跑車（coupe）相同的電動車平台。VISION-S 01轎跑車已經自2020年12月起開始在歐洲的道路上進行測試。