近日本土疫情升溫，依中央流行疫情指揮中心昨（4）日公布的數據顯示，桃園機場已出現4名確診、今也再傳一例確診，而其中一位清潔員在本月2日出現症狀，但當日桃園市長鄭文燦卻前往沙鹿幫林靜儀站台、造勢，國民黨文傳會主委凌濤批評民進黨「只關心選舉利益」，砲轟民進黨政府的資源、心力，都放在中二補選的返鄉專車與政治動員。

桃園機場爆發本土感染，至4日為止已有1位防疫計程車司機及3位清潔員確診，其中1人確認感染Omicron病毒株，引起各界擔心恐還有黑數，今晨就再度爆出1位在機場第二航廈執勤的大夜班清潔人員因身體不適自行就診，經採檢後發現確診。

而在幾位確診者中，確認感染Omicron病毒株的是一位本國籍40多歲女性，案號為17230，經疫調後發現她曾在2021年的12月30日、31日前往忠貞市場擺攤，並在1月2日出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，快篩陽性、經採檢後確診，CT值僅11。

凌濤回顧Omicron入侵桃機群聚事件，表示桃機停車場確診清潔員1月2日便開始出現症狀，而身為桃園父母官的鄭文燦，當天忙著率領市府團隊、桃園市議會民進黨團議員前往沙鹿，替林靜儀造勢站台，擺明將政治利益放在市民健康之前，棄桃園防疫不顧。

凌濤說，桃機群聚至今病毒傳播鏈還不明朗，執政黨卻還有心力檢驗在野黨青年報名返鄉專車。他提到，原來發起「民主巴士」的臉書粉絲專頁，在刪Ｑ期間曾PO出數篇支持陳柏惟相關貼文，又曾合體民進黨彰化縣議員參選人，粉專經營內容跟綠營上下關係緊密，藍營青年自發報名返鄉投票「杯葛」，民進黨就急得跳腳，如此反應是否坐實「民主巴士」實為「林靜儀巴士」？

凌濤表示，該專車連結最早由綠營側翼社群平台轉貼傳出，民進黨有必要對外解釋是否有出資贊助該巴士？國民黨當然樂見地方年輕人對補選的關注，但若以動員專車載人投票投特定候選人的做法，就是遊走灰色地帶、「民主倒退」的作法，甚至有違法之虞，相關單位都應該緊盯查辦。

凌濤指出，民進黨所作所為顯示，全黨上下只關心選舉利益、不顧國人健康，忘記自己還在執政，面對高傳染力的Omicron，民進黨的防疫已淪為「空喊超前部署、實質後知後覺」，錯誤政策屢屢拖累國民的自律表現，請蔡政府趕緊回頭是岸、專心抗疫，不要害民眾總是因為政府的漫不經心，而被迫陷入染疫風險。